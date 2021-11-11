«Известия»: цены на интернет и ТВ в России собираются повысить на 10%

Цены на услуги связи, включая интернет и платное телевидение могут вырасти в России на 10% в следующем году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование агентства Telecom Daily.

О готовности поднять стоимость услуг заявили 78% респондентов, при этом 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше, следует из данных опроса, проведенного среди провайдеров. Однако 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключает их снижения.

Причинами подорожания являются рост цен на оборудование и инфляция. Также грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально-значимым ресурсам. На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих.

При этом отмечается, что подорожание будет не столь сильным, как в последние годы. Ранее тарифы ежегодно дорожали на 12–15 процентов.