Изолированных с коронавирусом в «Маяке» студентов ТГУ перестали кормить едой из столовой

«При этом, проходя изоляцию, выходить из своей̆ комнаты нельзя, готовить негде. По правилам, на кухне можно находиться только чтобы использовать чайник. Доставка еды только через волонтёров по принципу «имя-фамилия и номер комнаты подписаны – ждите в течение дня». Как тогда вообще жить, если теперь и еду не приносят – непонятно», – пояснил другой студент ВШЖ Максим Елизаров.