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Главная Новости Изолированных с коронавирусом в «Маяке» студентов ТГУ перестали кормить едой из столовой
Новости

Изолированных с коронавирусом в «Маяке» студентов ТГУ перестали кормить едой из столовой

ТВ2
ТВ2 ТВ2
17 часов назад

Студентов ТГУ, изолированных с коронавирусом в общежитии «Маяк», перестали кормить блюдами из столовой. Теперь им выделяют 283 рубля в день на заказ еды с доставкой. 

Как рассказала ТВ2 студентка Высшей школы журналистики ТГУ Вероника Петровская, ранее изолированных студентов три раза в день кормили едой из столовой. Но с 5 июля еду больным не приносят и предлагают заказывать еду с доставкой. За потраченные на питание деньги университет выделяет 283 рубля компенсации в день.

«При этом, проходя изоляцию, выходить из своей̆ комнаты нельзя, готовить негде. По правилам, на кухне можно находиться только чтобы использовать чайник. Доставка еды только через волонтёров по принципу «имя-фамилия и номер комнаты подписаны – ждите в течение дня». Как тогда вообще жить, если теперь и еду не приносят – непонятно», – пояснил другой студент ВШЖ Максим Елизаров.

ТГУ в своем телеграм-канале прокомментировал, что «сейчас тестируется новая схема, когда вместо доставки еды студентам выплачивается компенсация на ту же сумму, на которую обеспечивалось питание». 

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фото предоставлено Максимом Елизаровым -
фото предоставлено Максимом Елизаровым -
фото предоставлено Максимом Елизаровым -

Эксперимент, добавляет пресс-служба вуза, решили провести из-за недовольства некоторыми изолированными студентами ассортиментом питания. «Это гибкая схема: мы будем обсуждать ее со студентами и действовать по ситуации, – добавляет пресс-служба ТГУ. Согласно проведенному опросу, 30 из 39 студентов, проживающих сейчас в «Маяке», предпочитают компенсацию доставке питания».

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