Износ коммунальных сетей Томска больше 50%

В Томске износ сетей водоснабжения составляет 68%, сетей теплоснабжения – 55%, и сетей водоотведения – 79%. Такие цифры привел мэр города в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации.

«Число коммунальных аварий выросло. Аналогичная ситуация складывается не только в Томске, но и во всех городах Сибири и Дальнего Востока. Мы обсуждали эту проблему на совете и Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и сошлись во мнении, что необходима федеральная программа или нацпроект, который позволит модернизировать коммунальную инфраструктуру», – сказал Иван Кляйн.





Ранее заместитель мэра города, начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев отмечал, что в 2019 году количество повреждений на один километр телосетей выросло с 2,23 до 2,3, сетей водоснабжения — с 1,62 до 2,05.





В частности, в 2019 году «ТомскРТС» отремонтировали 6524 метров сетей и реконструировали 1145 метров сетей. В 2020 году планируется отремонтировать более 600 километров теплосетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Более девяти километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы.



В 2019 году из бюджета Томска на развитие инженерной инфраструктуры было направлено 214,1 млн. рублей. ​





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