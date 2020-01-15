Изменение Конституции, обеды в школах и пособия для детей: о чем говорил Владимир Путин в послании Федсобранию

Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Выступление впервые прошло в начале года, а не в конце, как обычно.

В частности, Владимир Путин предложил давать материнский капитал даже за первенца (466 тысяч рублей), а программу маткапитала продлить минимум до 2026 года. Также президент планирует ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.





«В каждом субъекте Федерации доходы могут разниться, выплаты на первом этапе составят 5,5 тыс. рублей. Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, сделаем следующий шаг и со следующего года будем выплачивать полный прожиточный минимум — более 11 тыс. рублей в зависимости от региона. Потребуется корректировка федерального бюджета. Прошу правительство сделать это максимально оперативно», — сказал президент.





Кроме того, Владимир Путин предложил провести референдум по поправкам в Конституцию.





«Нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята десятилетия назад и положение с тех пор кардинально изменилось. Несмотря на ряд нерешенных проблем, стабилизировалась ситуация в экономике и социальной сфере. Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал Конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания по поводу изменения Конституции уже прозвучали», — отметил Владимир Путин.



Так, он предложил добавить в Конституцию тезис о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума; закрепить нормы индексации пенсий; запретить губернаторам, сенаторам, депутатам, федеральным министрам и судьям иметь вид на жительство в других странах или зарубежное гражданство; разрешить Госдуме утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет не вправе отвергать предложенные парламентом кандидатуры.





«Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более срока подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен», — подчеркнул президент.





Также он добавил, что Конституция должна превалировать над требованиями международных договоров и международных органов. Они могут действовать только в той части, когда не противоречат Конституции.





Кроме того, Владимир Путин предложил обеспечить всех школьников начальных классов горячим питанием, запустить в России проект «Доступный интернет», в рамках которого отечественные ресурсы будут бесплатными, ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей, увеличить количество мест в вузах.





Губернатор Томской Сергей Жвачкин отметил, что «главным героем послания и его адресатом стал Человек». Он подчеркнул, что уже поставил аппарату задачу готовить план по реализации президентского послания в регионе.