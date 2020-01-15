Изменение Конституции, обеды в школах и пособия для детей: о чем говорил Владимир Путин в послании Федсобранию
Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Выступление впервые прошло в начале года, а не в конце, как обычно.
В частности, Владимир Путин предложил давать материнский капитал даже за первенца (466 тысяч рублей), а программу маткапитала продлить минимум до 2026 года. Также президент планирует ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.
«В каждом субъекте Федерации доходы могут разниться, выплаты на первом этапе составят 5,5 тыс. рублей. Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, сделаем следующий шаг и со следующего года будем выплачивать полный прожиточный минимум — более 11 тыс. рублей в зависимости от региона. Потребуется корректировка федерального бюджета. Прошу правительство сделать это максимально оперативно», — сказал президент.
Кроме того, Владимир Путин предложил провести референдум по поправкам в Конституцию.
«Нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята десятилетия назад и положение с тех пор кардинально изменилось. Несмотря на ряд нерешенных проблем, стабилизировалась ситуация в экономике и социальной сфере. Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал Конституции 1993 года не исчерпан. Вместе с тем высказывания по поводу изменения Конституции уже прозвучали», — отметил Владимир Путин.
Так, он предложил добавить в Конституцию тезис о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума; закрепить нормы индексации пенсий; запретить губернаторам, сенаторам, депутатам, федеральным министрам и судьям иметь вид на жительство в других странах или зарубежное гражданство; разрешить Госдуме утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет не вправе отвергать предложенные парламентом кандидатуры.
«Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более срока подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен», — подчеркнул президент.
Также он добавил, что Конституция должна превалировать над требованиями международных договоров и международных органов. Они могут действовать только в той части, когда не противоречат Конституции.
Кроме того, Владимир Путин предложил обеспечить всех школьников начальных классов горячим питанием, запустить в России проект «Доступный интернет», в рамках которого отечественные ресурсы будут бесплатными, ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей, увеличить количество мест в вузах.
Губернатор Томской Сергей Жвачкин отметил, что «главным героем послания и его адресатом стал Человек». Он подчеркнул, что уже поставил аппарату задачу готовить план по реализации президентского послания в регионе.
А вот как прокомментировала послание депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина.
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Сегодня Президент России Владимир Путин обратился с традиционным Посланием к Федеральному Собранию. Для меня было очень важно услышать в словах Президента четко определённую социальную направленность, и прежде всего задачи, которые ставятся перед всеми ветвями власти в области демографической политики, сбережения народа, поддержки семей. Не буду конкретизировать цифры, они озвучены, здесь очень важно понимать, что Президент предложил конкретные шаги и направления, которые должны повысить социальный комфорт населения. Помимо большого блока по демографии, Владимир Путин особое внимание уделил вопросам здравоохранения, развитию и модернизации первичного звена. На строительство, ремонт, покупку оборудования для первичного звена выделено беспрецедентное финансирование - 550 млрд. рублей. Но самое главное - развитие кадрового резерва. С нового учебного года меняется порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело -70 процентов бюджетных мест станут целевыми. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов, которые должны будут трудоустроить молодых специалистов в те лечебные учреждения, где существует нехватка специалистов. При поступлении в ординатуру преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. По сути, это возврат к системе распределения, и я целиком это поддерживаю. Обеспечение жильем специалистов – компетенция региональных властей и по этому направлению Томская область уже несколько лет ведет серьезную и успешную работу, однако темп надо еще усилить. Ну и самое главное - прозрачность выплаты заработной платы. С этого года начнёт поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. Думаю, что сейчас наш комитет будет обсуждать и разрабатывать эти предложения в кратчайшие сроки. Нам предстоит выполнить огромный пласт работы, как на уровне федерации, так и в регионах. Но эта работа должна принести реальные, положительные изменения в системе здравоохранения.
В свою очередь депутат Госдумы Вера Ганзя отметила, что главный вопрос, где взять деньги.
«Надо тогда бюджетное правило менять, а они это не хотят делать. Я боюсь, чтобы не повесили на регионы. А те за неимением средств спустят на тормозах. <...> ФНБ в следующим году перешагнет утвержденную норму в 7 % ВВП. Средства выше 7 % будут вложены в инфраструктурные проекты. Тогда откуда брать деньги на все новые названные социальные проекты? Минэконом должен быть в трансе. Они хотели деньги загнать в иностранные активы, обеспечивающие обслуживание наших производств», — написала Вера Ганзя в комментариях на своей странице в Фейсбуке.
Пользователи соцсетей также делились реакцией на послание. Многие отреагировали на новости о том, что оно будет транслироваться на фасадах крупных ТРЦ.
Кто-то не оценил введение бесплатных обедов в начальной школе.
Предложение внести поправки в Конституцию некоторые также встретили со скепсисом.
А вот что еще писали про послание:
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