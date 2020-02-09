Издание «Проект» рассказало, кто из сибиряков имеет недвижимость на Рублевке

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Издание «Проект» опубликовало большой спецпроект, посвященный 100-летию Рублевки в ее нынешнем виде. Изучив тысячи выписок о собственности на рублевскую недвижимость, «Проект» пришел к важному выводу о российском обществе и экономике: огромная часть богатейших землевладельцев страны — это люди, тем или иным образом связанные с государством, работающие на него, получающие от него подряды, водящие дружбу и любовь с чиновниками.

В списке оказались и высокопоставленные сибиряки — министр обороны Сергей Шойгу, сенатор Андрей Клишас, сыновья бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Подробнее — ниже.

Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края, 26 соток

Андрей Клишас представляет красноярского губернатора Александра Усса в Совете Федерации. Он автор нескольких запретительных законопроектов по регулированию интернета и СМИ: поправки в закон об «иноагентах», арест жителей за «неуважение» к власти в интернете, приравнивание недостоверной информации к экстремизму, обеспечение автономной работы интернета в России и других.

В рейтинге журнала Forbes в 2013 году был одним из самых богатых государственных деятелей с состоянием в 280 млн рублей.

ФБК нашел у него незадекларированную недвижимость в Швейцарии и Подмосковье, а «Проект» выяснил, что ему принадлежит участок стоимостью 52 млн рублей.

Лев Кузнецов, бывший губернатор Красноярского края и экс-министр по делам Северного Кавказа, 61 сотка

Бывший топ-менеджер «Норникеля» Лев Кузнецов стал госслужащим в 2001 году, его назначил своим замом губернатор Таймырского автономного округа Александр Хлопонин. В 2002 году стал замглавы Красноярского края. Участок площадью 61 сотка, стоимость которого журналисты оценивают в 254 млн рублей, он купил в 2004 году, когда работал на той же должности.

Кузнецов возглавлял угольную компанию «Колмар», а потом стал губернатором Красноярского края. В 2013 году тогда еще главу Красноярского края ограбили на его собственной вилле на Лазурном берегу — похитили ювелирные украшения на сумму €200 тыс. После этого Владимир Путин снял его с поста главы региона и назначил министром по делам Северного Кавказа.

Вадим Паршин, бывший замгубернатора Красноярского края, 18 соток

Вадим Паршин работал в МИДе, в «дочке» «Норникеля» «Норильскгазпроме», а с 2002 года трудится чиновником — в администрации Красноярского края на разных должностях, включая заместителя губернатора. Участок в Жуковке сначала был записан на мать Паршина, а приобрела она его у жены Хлопонина Натальи в 2010 году. В 2012 году Паршин получил эту недвижимость по наследству. Стоимость участка оценивается в 52 млн рублей.

Алексей Полежаев, сын экс-губернатора Омской области, 118 соток

Сыну бывшего главы Омской области Леонида Полежаева Алексею принадлежит участок, который «Проект» оценил в 440 млн рублей. Он работал в структурах Романа Абрамовича, которому принадлежала некогда зарегистрированная в Омске «Сибнефть».

Александр Хлопонин, экс-губернатор Красноярского края и бывший вице-премьер правительства РФ, 267 соток

Последние четыре года Хлопонин исполнял обязанности вице-премьера, но в состав нового правительства не вошел. До этого его отправили в отставку с поста полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе — был не слишком эффективен, говорили собеседники РБК.

В 2017 году Хлопонин стал самым богатым чиновником правительства, задекларировав почти 3 млрд рублей. Его представитель объяснил огромную сумму продажей поместья в Италии. Владельцем недвижимости в результате этой сделки стал офшор, принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову — старому другу Хлопонина, с которым они познакомились еще в студенческом стройотряде. Оппозиционер Алексей Навальный назвал это взяткой: якобы бизнесмен заплатил за виллу в три раза больше рыночной цены.

Игорь и Артем Чайка, сыновья бывшего прокурора Иркутской области и генпрокурора РФ, полпреда президента на Кавказе, 104 сотки

Участки сыновей генпрокурора Юрия Чайки — Игоря и Артема — после выхода расследования Алексея Навального сначала оказались переписаны на мифических ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а сейчас ими владеют просто «физические лица». Сын генпрокурора Игорь подтверждал, что эта недвижимость на самом деле принадлежит ему и его брату Артему. Семья Чайки живет здесь с конца 90-х и могла получить землю, как выяснила «Новая газета», за бесценок: но с тех пор на участке вырос трехэтажный дом площадью 2 тыс. кв. метров, оцениваемый в несколько миллионов долларов.

Юрий Чайка начинал карьеру в Сибири. После окончания института он устроился стажером в прокуратуру Усть-Удинского района Иркутской области. Стал следователем, а уже в 1978-м назначен замглавы Тулунской межрайонной прокуратуры Приангарья.

В 1979-1984 годах он возглавляет следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Следующие два года он проработал инструктором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС.

В 1986 году Чайка вернулся в прокуратуру — сразу на должность первого зампрокурора Иркутской области, начальника следственного отдела. Однако в 1988-м снова устроился на партийную должность в обком КПСС, а в 1990-1992 годах опять поменял работу, возглавив Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В 1992-1995 годах, до назначения замгенпрокурора, Юрий Чайка был прокурором Иркутской области.

В 2020 году стал полпредом президента на Северном Кавказе.