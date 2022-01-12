4 тысячи избыточных смертей зафиксировали в Томской области в прошлом году

Больше 16 тысяч жителей Томской области умерли в 2021 году, свидетельствуют данные ЗАГСа. Избыточная смертность по отношению к допандемийному времени составила 3972 случая.

Таким образом, избыточная смертность (увеличение числа смертей по сравнению со средним значением предыдущих лет) в 2021 году составила 3972 случая. В 2020 году, с которого началась пандемия, этот показатель был зафиксирован на уровне 1739 случаев. По данным департамента, избыточная смертность в регионе начала расти с лета 2020 года: рост составлял 70-100 случаев в месяц. Второй год подряд наиболее высокая смертность фиксируется в ноябре (1737 случаев в 2020 году и 1898 в 2021-м).

Томский областной департамент ЗАГС опубликовал данные о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния в 2021 году. Согласно этой информации, в 2021 году департамент зарегистрировал смерти 16520 жителей региона. При этом, до прихода пандемии COVID-19 (2010-2019 годы) департамент в среднем регистрировал 12 548 смертей.

За два года пандемии коронавируса избыточная смертность составила 5711 случаев. В России, согласно подсчетам редактора онлайн-журнала «Холод» Михаила Зеленского, на конец декабря 2021 избыточно умерли более миллиона человек.

По данным оперштаба за 12 января 2022 года, за весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 318 432 человека. В Томской области от ковида умерли 685 человек.

При этом, по данным Росстата в 2020 году от коронавируса умерли 144 тысячи россиян, а в 2021 – 460 тысяч. Рекордную смертность от ковида ведомство фиксировало в ноябре 2021 года. Тогда только в Томской области коронавирус стал причиной смерти 489 жителей региона (оперштаб сообщал о смерти лишь 37 человек).

В целом, с марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области, по данным Росстата, от ковида умерли 2485 человек.

Такое расхождение связано с тем, что в ежедневную статистику федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом попадают лишь смерти людей, у которых коронавирус подтвержден ПЦР-тестом. Статистику с четким разграничением по причинам смерти за 2021 год Росстат должен опубликовать только летом.

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