Избирком утвердил состав Думы Томской области. Кто в него вошел

Избирком официально зарегистрировал итоги выборов депутатов областной Думы. В результате, самой многочисленной остается фракция "Единой России" — 19 мандатов по округам и восемь по спискам. Также в облдуму по округам прошли представитель КПРФ Павел Юденко и лидер региональных эсеров Галина Немцева.

Лидеры регионального списка ЕР — губернатор Томской области Сергей Жвачкин и замгубернатора Анатолий Рожков отказались от мандата. В итоге, места в облдуме от ЕР по спискам получили главврач Каргасокской районной больницы Сергей Винокуров (Северная тергруппа № 17), председатель комитета по труду и социальной политике ЗД ТО Леонид Глок (Приобская тергруппа № 18), начальник Кожевниковского ветеринарного управления Юрий Журавлев (Шегарская тергруппа № 19), председатель ЗД ТО Оксана Козловская (Асиновская тергруппа №14), сенатор РФ Владимир Кравченко (Общерегиональная часть), директор ООО «СибЛесИнвест» Дмитрий Никулин (Чулымская тергруппа № 21), врач-онколог Колпашевской РБ Антон Перелыгин (Колпашевская тергруппа № 13), замглавы Молчановского района по социальной политике Иван Прудников (Кетская тергруппа № 20).

От КПРФ в Законодательную Думу по партийным спискам проходят лидер региональной фракции Наталья Барышникова, депутат колпашевской городской Думы Константин Галимов-Ермак, бывший сотрудник пожарной части в Колпашево Александр Колесников, гендиректор торговой компании ТДНХ Максим Лучшев, главврач стоматологии № 1 Томска, депутат облдумы прошлого созыва Алексей Федоров и менеджер "Томскзерно" Вард Чолахян.

ЛДПР в Законодательной Думе Томской области представят экс-депутат гордумы Данил Дорофеев, координатор партии ЛДПР в Томской области Станислав Карпов и депутат облдумы шестого созыва Леонид Терехов.

От партии «Справедливая Россия – За правду» в Законодательную Думу по списку прошли сотрудник Юридического института ТГУ Марат Валеев и член совета регионального отделения партии Татьяна Славкина. От партии «Новые люди» — депутат гордумы Максим Вдовин и менеджер Центра предпринимательства ТГУ Алина Горобец.