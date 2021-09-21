Избирком распределил мандаты в Думу Томской области. Сколько мест получили партии

Избирком официально подвел итоги голосования на выборах в Думу Томской области. В частности, на заседании были распределены мандаты в областной парламент по спискам.

Напомним, в Думу Томской области входят 42 депутата. 21 из них избирают по округам: эти места достались 19 депутатам из ЕР, лидеру региональной "Справедливой России" Галине Немцевой и представителю КПРФ Павлу Юденко. Оставшиеся мандаты распределяются пропорционально с учетом голосов партий. Количество мест рассчитывается по специальной формуле. Так, "Единая Россия" получает восемь дополнительных мандатов. ЛДПР и "Справедливая Россия" — три, "Новые люди" — два, а КПРФ — восемь.

В предыдущем созыве у "ЕР" было 31 место. То есть, фракция лишилась четырех голосов. Два голоса потеряла ЛДПР, а КПРФ и эссеры, напротив, увеличили число своих депутатов.

Мандаты должны достаться лидерам спискам. Традиционно, их трое, однако кто-то может отказаться и тогда мандат перейдет в следующему в очереди депутату. При этом, вся тройка отказаться от мандатов не может, иначе этот партийный список "сгорит". Региональный список ЕР возглавляют — губернатор Томской области Сергей Жвачкин, замгубернатора Андрей Рожков и сенатор прошлого созыва от областной думы Владимир Кравченко. У ЛДПР под №1 идет лидер партии Владимир Жириновский. У коммунистов мандаты, скорее всего, получат кандидаты, не победившие на округах, в том числе Алексей Федоров, Максим Лучшев и Вард Чолахян. Окончательный список депутатов будет озвучен 1 октября.