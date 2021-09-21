Избирком распределил мандаты в Думу Томской области. Сколько мест получили партии

Избирком официально подвел итоги голосования на выборах в Думу Томской области. В частности, на заседании были распределены мандаты в областной парламент по спискам.
Напомним, в Думу Томской области входят 42 депутата. 21 из них избирают по округам: эти места достались 19 депутатам из ЕР, лидеру региональной "Справедливой России" Галине Немцевой и представителю КПРФ Павлу Юденко. Оставшиеся мандаты распределяются пропорционально с учетом голосов партий. Количество мест рассчитывается по специальной формуле.
Так, "Единая Россия" получает восемь дополнительных мандатов. ЛДПР и "Справедливая Россия" — три, "Новые люди" — два, а КПРФ — восемь.
В предыдущем созыве у "ЕР" было 31 место. То есть, фракция лишилась четырех голосов. Два голоса потеряла ЛДПР, а КПРФ и эссеры, напротив, увеличили число своих депутатов.
Мандаты должны достаться лидерам спискам. Традиционно, их трое, однако кто-то может отказаться и тогда мандат перейдет в следующему в очереди депутату. При этом, вся тройка отказаться от мандатов не может, иначе этот партийный список "сгорит".
Региональный список ЕР возглавляют — губернатор Томской области Сергей Жвачкин, замгубернатора Андрей Рожков и сенатор прошлого созыва от областной думы Владимир Кравченко. У ЛДПР под №1 идет лидер партии Владимир Жириновский. У коммунистов мандаты, скорее всего, получат кандидаты, не победившие на округах, в том числе Алексей Федоров, Максим Лучшев и Вард Чолахян.
Окончательный список депутатов будет озвучен 1 октября.
Добавим, что также на собрании облизбиркома было рассмотрено предложение Елены Ульяновой провести пересчет голосов. Однако эту жалобу не удовлетворили.
Кроме того, первый секретарь регионального отделения КПРФ Наталья Барышникова подчеркнула, что не признает итоги выборов из-за большого количества нарушений.