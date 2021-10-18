Избавиться от похмелья и выйти из запоя: жителя Молчаново осудили за хранение конопли

Молчановский районный суд признал виновным 36-летнего местного жителя, который приобрел и хранил 440 грамм дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Известно, что в августе этого года сотрудники полиции ночью остановили идущего по улице мужчину, который имел при себе коноплю. По словам обвиняемого, наркотик он хотел употребить, чтобы уменьшить похмелье и выйти из очередного запоя.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. А также возложил на него обязанности не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции места жительства, раз в месяц являться в указанный орган для регистрации, пройти курс лечения от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил.