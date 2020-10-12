Из-за возгорания в томском НИИ онкологии пожарные эвакуировали 24 человека

Пожар произошел днем в здании онкологической клиники, расположенной на улице Нахимова, 1а. Сотрудники МЧС эвакуировали 14 посетителей и 10 сотрудников. Всего в здании на момент пожара было 76 человек.





Как сообщает пресс-служба областного МЧС, сообщение о пожаре в клинике поступило в дежурную часть в 12.52.