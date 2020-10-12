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12 октября,
2020
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Новости

Из-за возгорания в томском НИИ онкологии пожарные эвакуировали 24 человека

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пожар произошел днем  в здании онкологической клиники, расположенной на улице Нахимова, 1а. Сотрудники МЧС эвакуировали 14 посетителей и 10 сотрудников. Всего в здании на момент пожара было 76 человек.


Как сообщает пресс-служба областного МЧС,  сообщение о пожаре в клинике поступило в дежурную часть в 12.52.

Из-за возгорания в томском НИИ онкологии пожарные эвакуировали 24 человека
Фото: Александр Сакалов

«Возгорание (произошло) на 5 этаже в одном из помещений, эвакуировано 14 посетителей и 10 человек персонала, пострадавших нет», – говорится в сообщении.


Всего в здании находилось 76 человек – 66 пациентов и 10 сотрудников. В 13.40 сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Отмечается, что площадь пожара составила десять квадратных метров.  Возгорание произошло в кабинете, где хранились медикаменты. Причину будут устанавливать дознаватели государственного пожарного надзора.

Из-за возгорания в томском НИИ онкологии пожарные эвакуировали 24 человека
Фото: Александр Сакалов
Из-за возгорания в томском НИИ онкологии пожарные эвакуировали 24 человека
Фото: Александр Сакалов
Из-за возгорания в томском НИИ онкологии пожарные эвакуировали 24 человека
Фото: Александр Сакалов
Из-за возгорания в томском НИИ онкологии пожарные эвакуировали 24 человека
Фото: Александр Сакалов

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