Из-за возгорания в томском НИИ онкологии пожарные эвакуировали 24 человека

Пожар произошел днем в здании онкологической клиники, расположенной на улице Нахимова, 1а. Сотрудники МЧС эвакуировали 14 посетителей и 10 сотрудников. Всего в здании на момент пожара было 76 человек.
Как сообщает пресс-служба областного МЧС, сообщение о пожаре в клинике поступило в дежурную часть в 12.52.
«Возгорание (произошло) на 5 этаже в одном из помещений, эвакуировано 14 посетителей и 10 человек персонала, пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Всего в здании находилось 76 человек – 66 пациентов и 10 сотрудников. В 13.40 сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Отмечается, что площадь пожара составила десять квадратных метров. Возгорание произошло в кабинете, где хранились медикаменты. Причину будут устанавливать дознаватели государственного пожарного надзора.