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Из-за тумана задерживается прилет и вылет рейсов из томского аэропорта
3 часа назад
Туман стал причиной задержки прибытия девяти рейсов, сообщает онлайн-табло аэропорта Богашево. Вылететь из аэропорта не могут десять рейсов.
Задерживается прибытие семи рейсов из Москвы, двух рейсов из Симферополя и рейса из Екатеринбурга. Ряд самолетов направили в Новосибирск. Так, рейс S7 из Москвы ориентировочно вылетит из Новосибирска в Томск в 12.15.
Соответственно, задерживается и вылет обратных рейсов. По данным онлайн-табло, вылет в Москву из Томска ориентировочно ожидается в 14.00, в Симферополь — 9.10 и 10.50, в Екатеринбург — в 12.30.
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