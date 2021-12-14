Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Из-за скачка напряжения на подстанции часть домов в Кировском и Советском районах Томска осталась без воды
Новости

Из-за скачка напряжения на подстанции часть домов в Кировском и Советском районах Томска осталась без воды

ТВ2 ТВ2

Сегодня утром часть домов в Кировском и Советском районах Томска остались без холодной воды. Это связано с падением давления в системе водоснабжения из-за скачка напряжения на подстанции «Россетей Томск». В некоторых домах воды нет вообще, в некоторых — она течет очень тонкой струйкой.

«На центральных электросетях был скачок напряжения. Это отразилось на наших агрегатах в Кировском и Советском районах. Соответственно, снизился напор воды. В течение часа-полутора он будет восстановлен. Водоснабжение заработает в полную силу», — сообщили ТВ2 в пресс-службе «Томскводоканала».

Также в пресс-службе уточнили, что восстановление напора идет постепенно, чтобы избежать гидравлические удары в трубах.

Сколько именно домов остались без воды — неизвестно. 

фото иллюстративное
фото иллюстративное
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.