Из-за скачка напряжения на подстанции часть домов в Кировском и Советском районах Томска осталась без воды

Сегодня утром часть домов в Кировском и Советском районах Томска остались без холодной воды. Это связано с падением давления в системе водоснабжения из-за скачка напряжения на подстанции «Россетей Томск». В некоторых домах воды нет вообще, в некоторых — она течет очень тонкой струйкой.

«На центральных электросетях был скачок напряжения. Это отразилось на наших агрегатах в Кировском и Советском районах. Соответственно, снизился напор воды. В течение часа-полутора он будет восстановлен. Водоснабжение заработает в полную силу», — сообщили ТВ2 в пресс-службе «Томскводоканала».

Также в пресс-службе уточнили, что восстановление напора идет постепенно, чтобы избежать гидравлические удары в трубах.

Сколько именно домов остались без воды — неизвестно.