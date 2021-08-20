{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Из-за ревности томич полгода вел скрытое наблюдение за бывшей женой
Новости

Из-за ревности томич полгода вел скрытое наблюдение за бывшей женой

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

34-летний томич на почве ревности полгода прослушивал телефонные переговоры бывшей жены, а также вел скрытое видеонаблюдение за обстановкой ее проживания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Мужчина приобрел специальное техническое средство, предназначенное для скрытого получения аудио и видео. Затем он установил это устройство по адресу проживавния бывшей жены и на протяжении полугода следил за ней. 

Ленинским районным судом Томска мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ (незаконное приобретение технического средства, предназначенного для негласного получения информации). В ходе расследования уголовного дела и на судебном заседении подсудимый признал вину в полном объеме. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.