Из-за ревности томич полгода вел скрытое наблюдение за бывшей женой

34-летний томич на почве ревности полгода прослушивал телефонные переговоры бывшей жены, а также вел скрытое видеонаблюдение за обстановкой ее проживания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина приобрел специальное техническое средство, предназначенное для скрытого получения аудио и видео. Затем он установил это устройство по адресу проживавния бывшей жены и на протяжении полугода следил за ней.

Ленинским районным судом Томска мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ (незаконное приобретение технического средства, предназначенного для негласного получения информации). В ходе расследования уголовного дела и на судебном заседении подсудимый признал вину в полном объеме. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.