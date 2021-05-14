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14 мая,
2021
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Из-за ремонта теплосетей будет перекрыто движение на участке по улице Сибирской

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Движение автомобилей будет перекрыто на участке улицы Сибирской от Комсомольского проспекта до переулка Овражного. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Движение автомобилей будет закрыто с 20.00 14 мая до 14.00 16 мая.

Из-за ремонта теплосетей будет перекрыто движение на участке по улице Сибирской

«Здесь будут работать бригады АО «ТомскРТС», они проведут работы по восстановлению подачи горячего водоснабжения на участке тепломагистрали № 2. В указанный период времени на этом участке ул. Сибирской не будет курсировать общественный транспорт. Автобусы маршрутов №№ 23, 26 и 36/37 будут объезжать ремонтируемый участок по измененной схеме», — говорится в сообщении.


Жителей Томска просят заранее выбирать другие пути для движения.


Мэрия Томска сообщает, что в этот период будет изменена схема движения маршрутных автобусов по ул.Сибирской на участке от проспекта Комсомольский до переулка Овражный.  Как будут ходить автобусы, можно посмотреть тут.

Из-за ремонта теплосетей будет перекрыто движение на участке по улице Сибирской

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