Из-за ремонта движение транспорта на подъезде к Томску организованно по объездной дороге
С 12 июля специалисты приступили к капитальному ремонту моста через реку Лебяжья (41 км участка трассы Р-255 «Сибирь» подъезд к Томску), сообщает пресс-служба «Сибуправтодора». До начала зимнего сезона движение транспорта на этом участке будет переключено на построенную объездную дорогу.
Капитальный ремонт продлится до осени 2021 года. За это время заменят сваи и опоры, отремонтируют балки пролетов, укрепят конусы, обновят барьерное и перильное ограждения, уложат новую одежду ездового полотна.
«Сибуправтодор» продолжает ремонт подъездной дороги к Томску. В этом году обновят дорожное покрытие на двух участках общей протяженностью почти 60 км.
Работы ведутся на отрезке дороги с 98 по 110 км. Здесь расширят проезжую часть, поменяют дорожное покрытие на новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-22, укрепят обочины. Также дорожники заменят остановочные павильоны и оборудуют пешеходные дорожки для жителей Калтая, Кафтанчикова и Кандинки.
На втором участке (51 — 98 км) подъезда к Томску к началу августа строители уложат тонкослойное покрытие повышенной прочности.
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