Из-за ремонта движение транспорта на подъезде к Томску организованно по объездной дороге

С 12 июля специалисты приступили к капитальному ремонту моста через реку Лебяжья (41 км участка трассы Р-255 «Сибирь» подъезд к Томску), сообщает пресс-служба «Сибуправтодора». До начала зимнего сезона движение транспорта на этом участке будет переключено на построенную объездную дорогу.





Капитальный ремонт продлится до осени 2021 года. За это время заменят сваи и опоры, отремонтируют балки пролетов, укрепят конусы, обновят барьерное и перильное ограждения, уложат новую одежду ездового полотна.