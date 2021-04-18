Из-за подтопления закрыто движение из Кузбасса в Томск

В Кемеровской области закрыто движение на 41 км Подъезда к Томску. Ограничения введены в связи с подъемом уровня воды, сообщает «Сибуправтодор».

«17 апреля с 23.00 закрыто движение по объездной дороге на мосту через реку Лебяжья (41 км Подъезда к Томску трассы Р-255 «Сибирь») в связи с резким подъёмом уровня воды в реке. Организован объезд транзитного транспорта по резервному маршруту: Р255 Подъезд к Томску км 40+156. с. Проскоково, Р255 Подъезд к Томску км 46+360», — говорится в сообщении.







Водителей просят быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками.





Добавим, что в Томской области уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки понизился на 16 см и составляет 351 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала повысился на 60 см и составляет 339 см при опасной отметке 750 см. Подтопленных пунктов пока нет.