Из-за переподключения водоснабжения часть домов в Академгородке останется без воды

В период проведения работ по подключению к централизованным сетям холодного водоснабжения мкр. Академгородок специалисты ООО «Томскводоканал» в понедельник, 10 января, с 9.00 до 20.00 ограничат подачу воды по ряду адресов. Перечень домов можно посмотреть тут.

Как сообщает пресс-служба мэрии, администрация Советского района Томска заблаговременно проинформировала жителей домов, попадающих под отключение. Также будет организован подвоз воды по следующему графику:

ул. 30-летия Победы, 6 с 9 до 15 часов;

пр. Академический, 47 с 9 до 14 часов и с 15 до 21 часа;

мкр. Академический между домами №№ 63 и 128 с 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов;

ул. 2-й мкр. Академический, 65 с 13 до 14 часов и с 18 до 20 часов;

пр. Академический, 24а с 8 до 10 часов и с 16 до 21 часа.

Узнать, где в данный момент находится техника с привезенной водой, можно по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 90-50-90. По всем вопросам, касающимся водоснабжения, жители Академгородка также могут обращаться в городскую «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005.

ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.