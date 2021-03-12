Из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

На фоне пандемии продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, свидетельствуют данные Росстата. Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года — в 2024 году, следует из мартовской версии правительственного плана. В этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Ожидаемая продолжительность жизни за определенный год — это модельный показатель, который зависит от уровня смертности в стране, аккумулируя в себе уровни смертности всех возрастных групп, поясняли эксперты Высшей школы экономики в докладе 2018 года. Его снижение в 2020 году связано с избыточной смертностью в России, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.





Смертность в России в 2020 году, по сравнению с 2019-м, выросла на 17,9%, одной из причин стал коронавирус. По данным Росстата, в 2020 году в России умерли 2 миллиона 124,5 тысячи человек. COVID стал основной причиной смерти в 86 498 случаях, еще в 17 470 случаях коронавирус предполагается как основная причина.





У 13 524 людей коронавирус ускорил развитие иных заболеваний, приведших к смерти, еще в 44 937 случаях ковид никак не повлиял на наступление смерти.



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