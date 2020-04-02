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Из-за обгоревшей мебели в общаге ТГУ пожарные эвакуировали 70 человек
5 часов назад
В Томске в подвале одного из общежитий ТГУ произошел пожар. Сообщение в диспетчерскую МЧС России поступило в 17.18.
Как сообщили в областном управлении МЧС, до прибытия пожарных из здания на проспекте Ленина, 49 эвакуировались около 70 человек.
«В подвале в одном из помещений обгорела мебель предварительно на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
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