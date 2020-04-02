Из-за обгоревшей мебели в общаге ТГУ пожарные эвакуировали 70 человек

В Томске в подвале одного из общежитий ТГУ произошел пожар. Сообщение в диспетчерскую МЧС России поступило в 17.18.

Как сообщили в областном управлении МЧС, до прибытия пожарных из здания на проспекте Ленина, 49 эвакуировались около 70 человек.





«В подвале в одном из помещений обгорела мебель предварительно на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.