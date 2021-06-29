Из-за недостатка врачей красноярская краевая больница перестала принимать не «экстренных» пациентов

Красноярская краевая клиническая больница с 1 июля начнет принимать только экстренных пациентов, приостановив плановый прием из-за пандемии коронавируса и «дефицита кадрового потенциала», сообщает красноярская «ТВК» со ссылкой на больницу.

Информация об ограничении приема появилась на сайте краевой больницы. В документе, подписанном главным врачом Егором Корчагиным, говорится о том, что ограничение приема — это вынужденная мера, нужная «в целях усиления мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях эпидемической ситуации, в связи с организацией временных инфекционных госпиталей и дефицитом кадрового потенциала». При этом медпомощь смогут получить пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, и те, для кого отсрочка помощи может угрожать жизни и здоровью.

Отметим, в Красноярском крае, по данным администрации, в коронавирусных госпиталях региона заняты более 80% коек. А за последние две недели (с 14 по 28 июня) прирост заболевших составил около 70%.