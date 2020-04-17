Добрые новости
17 апреля,
2020
Новости

Из-за коронавируса спрос россиян на ювелирные изделия и одежду упал почти на 100%

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Спрос на ювелирные изделия, одежду и авиабилеты сократился почти на 100%. К таким выводам пришел Сбербанк, анализируя расходы россиян на товары и услуги с 30 марта по 5 апреля 2020. 

Повышенный спрос сохраняется на продукты (+9,2%), лекарства и медицинские товары (+15,5%), спиртные напитки (+31,0% ).


В таких категориях, как «Одежда, обувь и аксессуары», «Cпорт», «Салоны красоты», «Мебель и предметы интерьера», спрос исчез практически полностью. Цветы и подарки потеряли 76,3% в спросе относительно прошлого года, кафе — 75,6%, такси — 70,9%. Спрос бытовой техники сократился на 58,2%, на компьютеры — на 37%, но при этом жители России стали активно покупать оборудование для подключения интернета. Спрос в категории «Цифровые товары» вырос на 17%. 

В России больше 32 тысяч человек заболели коронавирусом. Большинство регионов ввели режим частичной или полной самоизоляции. В Томской области до 30 апреля не работают кафе и рестораны, кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.