Из-за коронавируса спрос россиян на ювелирные изделия и одежду упал почти на 100%

Новости

Спрос на ювелирные изделия, одежду и авиабилеты сократился почти на 100%. К таким выводам пришел Сбербанк, анализируя расходы россиян на товары и услуги с 30 марта по 5 апреля 2020.

Повышенный спрос сохраняется на продукты (+9,2%), лекарства и медицинские товары (+15,5%), спиртные напитки (+31,0% ).

В таких категориях, как «Одежда, обувь и аксессуары», «Cпорт», «Салоны красоты», «Мебель и предметы интерьера», спрос исчез практически полностью. Цветы и подарки потеряли 76,3% в спросе относительно прошлого года, кафе — 75,6%, такси — 70,9%. Спрос бытовой техники сократился на 58,2%, на компьютеры — на 37%, но при этом жители России стали активно покупать оборудование для подключения интернета. Спрос в категории «Цифровые товары» вырос на 17%.