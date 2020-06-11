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11 июня,
2020
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Из-за коронавируса на карантин закрыли один из департаментов обладминистрации

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области зафиксированы случаи заболевания СOVID-19 среди сотрудников. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Из-за коронавируса на карантин закрыли один из департаментов обладминистрации

«Самочувствие у всех удовлетворительное, — говорится в сообщении. — В результате вовремя проведенного эпидрасследования установлен источник инфицирования: заражение произошло через контакт в одном из крупных очагов в Томске».


В штабе отметили, что сотрудники, которые контактировали с заболевшим, находятся на двухнедельном карантине. Результаты смывов у всех отрицательные. «Интерфакс-Сибирь» сообщает, что заболевший коронавирусом - начальник департамента Виктор Сиротин.


Добавим, что в настоящее время общее число заболевших в регионе составляет 1116 человек.


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