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29 декабря,
2019
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Из-за коммунальной аварии встали трамваи в Советском районе Томска

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Из-за морозов в Томске начались порывы на коммунальных сетях. Бригады «Томскводоканала» устраняют аварию на пересечении улиц Киевской и Сибирской. ЧП случилось утром в субботу.  Восемь единиц спецтехники «ТомскСАХ» были выведены на этот же участок, сообщает пресс-служба мэрии. 

Автогрейдеры, фронтальные снегопогрузчики, тракторы со щетками и пескоразбрасыватели очистили проезжую часть ото льда и мокрого снега.

«В связи с ведением работ в субботу временно прекращено движение трамваев по маршрутам №№ 2, 2А и 3.  Их перенаправили на маршруты №№ 1 и 4.  Полноценное движение трамваев возобновят после завершения  ремонтных работ», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Томичей просят объезжать перекрытый участок на пересечении улиц Киевской и Сибирской и своевременно корректировать маршруты своего движения.


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