Из-за коммунальной аварии встали трамваи в Советском районе Томска

Из-за морозов в Томске начались порывы на коммунальных сетях. Бригады «Томскводоканала» устраняют аварию на пересечении улиц Киевской и Сибирской. ЧП случилось утром в субботу. Восемь единиц спецтехники «ТомскСАХ» были выведены на этот же участок, сообщает пресс-служба мэрии.
Автогрейдеры, фронтальные снегопогрузчики, тракторы со щетками и пескоразбрасыватели очистили проезжую часть ото льда и мокрого снега.
«В связи с ведением работ в субботу временно прекращено движение трамваев по маршрутам №№ 2, 2А и 3. Их перенаправили на маршруты №№ 1 и 4. Полноценное движение трамваев возобновят после завершения ремонтных работ», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Томичей просят объезжать перекрытый участок на пересечении улиц Киевской и Сибирской и своевременно корректировать маршруты своего движения.
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