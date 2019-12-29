Из-за коммунальной аварии встали трамваи в Советском районе Томска

Из-за морозов в Томске начались порывы на коммунальных сетях. Бригады «Томскводоканала» устраняют аварию на пересечении улиц Киевской и Сибирской. ЧП случилось утром в субботу. Восемь единиц спецтехники «ТомскСАХ» были выведены на этот же участок, сообщает пресс-служба мэрии.