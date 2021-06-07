Из-за аварии на сетях без холодной воды остались жители трех районов Томска

Холодную воду отключили в части Кировского, Советского и Ленинского районов из-за аварии на сетях, которая произошла поздно ночью. Как сообщает пресс-служба мэрии, вода вернулась практически во все дома.

«В 2 часа ночи произошла авария, из-за чего было снижено давление на насосно-фильтровальной станции ООО «Водоканал». В результате без холодного водоснабжения оказались часть Кировского, Советского и Ленинского районов. Специалисты оперативно начали восстановительные работы, которые были завершены к 6 утра. Началось заполнение магистралей водой. На данный момент вода вернулась практически во все дома, без ХВС пока лишь несколько многоэтажек Ленинского района. По их подключению идут работы», — рассказал и.о. заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.





Если в вашем доме до сих пор нет холодной воды, необходимо обратиться по телефонам 005 или 90-50-90 (дежурная Водоканала).