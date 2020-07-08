Из Томска возобновились субсидируемые рейсы в Иркутск и Тюмень

Из Томска вновь начали летать регулярные рейсы в Иркутск - Томск - Тюмень, сообщает обладминистрация. Рейс запланирован раз в недель — по воскресеньям.





Рейс входит в перечень субсидируемых маршрутов, которые финансируются из федерального бюджета. Долететь в одну сторону из Томска в Иркутск будет стоить от 4850 рублей, в Тюмень — от 4650 рублей.





Полеты выполняет компания «ИрАэро» на самолетах «Сухой Суперджет-100», они вмещают до ста пассажиров. Сообщается, что на время пандемии соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора: пассажирам выдают маски и перчатки, а сам самолет проходит специальную обработку.