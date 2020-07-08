Из Томска возобновились субсидируемые рейсы в Иркутск и Тюмень
Из Томска вновь начали летать регулярные рейсы в Иркутск - Томск - Тюмень, сообщает обладминистрация. Рейс запланирован раз в недель — по воскресеньям.
Рейс входит в перечень субсидируемых маршрутов, которые финансируются из федерального бюджета. Долететь в одну сторону из Томска в Иркутск будет стоить от 4850 рублей, в Тюмень — от 4650 рублей.
Полеты выполняет компания «ИрАэро» на самолетах «Сухой Суперджет-100», они вмещают до ста пассажиров. Сообщается, что на время пандемии соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора: пассажирам выдают маски и перчатки, а сам самолет проходит специальную обработку.
«Направление Иркутск Томск — Тюмень одно из девяти, которые полностью субсидирует федеральный бюджет. Благодаря этому, тарифы доступны для пассажиров. Первый рейс, состоявшийся 5 июля, показал востребованность — из Томска в Тюмень вылетели 47 человек, в Иркутск — 64», — говорит замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.
По информации авиакомпании, рейсы будут летать до конца октября. Вылет из Иркутска в 9:10, прибытие в Тюмень в 11:00, посадка в Томске – один час. Обратный рейс в тот же день в 12:00, прибытие в Иркутск в 20:00.
Расписание полетов можно посмотреть на официальном сайте аэропорта «Томск», там же ведется продажа билетов.
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