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04 августа,
2020
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Новости

Из Томска в город-курорт Белокуриха начали летать самолеты

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 10 августа открывается стыковочный рейс по маршруту Томск – Барнаул – Белокуриха, сообщает пресс-служба авиакомпании «СиЛА». Рейсы будут выполняться три раза в неделю. 

Самолет L-410, посадочная площадка неподалеку от Белокурихи
Самолет L-410, посадочная площадка неподалеку от Белокурихи
Фото: http://sila-avia.ru

Стоимость билета в одну сторону составит 4200 рублей.  Рейсы будут выполняться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Из Томска в Барнаул в 11:10, время прибытия 13:00, далее Барнаул – Белокуриха в 13:30.

Полеты в обратном направлении будут выполняться из Белокурихи в Барнаул в 14:55, время прибытия 15:40, из Барнаула в Томск в 16:10.


Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты напрямую без сервисных сборов или комиссий можно на сайте www.sila-avia.ru


По информации авиакомпании, Белокуриха – это единственный за Уралом город-курорт федерального значения, расположенный на юге Алтайского края. 


Ранее сообщалось, что авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты из Томска в апреле на фоне падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.


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