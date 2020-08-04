Из Томска в город-курорт Белокуриха начали летать самолеты

С 10 августа открывается стыковочный рейс по маршруту Томск – Барнаул – Белокуриха, сообщает пресс-служба авиакомпании «СиЛА» . Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Стоимость билета в одну сторону составит 4200 рублей. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Из Томска в Барнаул в 11:10, время прибытия 13:00, далее Барнаул – Белокуриха в 13:30.



Полеты в обратном направлении будут выполняться из Белокурихи в Барнаул в 14:55, время прибытия 15:40, из Барнаула в Томск в 16:10.





Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты напрямую без сервисных сборов или комиссий можно на сайте www.sila-avia.ru.





По информации авиакомпании, Белокуриха – это единственный за Уралом город-курорт федерального значения, расположенный на юге Алтайского края.





Ранее сообщалось, что авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты из Томска в апреле на фоне падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.





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