Из Томска появится прямой субсидируемый рейс в Новый Уренгой

С 28 сентября авиакомпания «Красавиа» будет выполнять рейс маршрута Томск — Новый Уренгой дважды в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты будут вылетать из Томска по вторникам и субботам. Компания использует 46-местное воздушное судно ATR-42. Как указано в расписании томского аэропорта, из Томска самолет будет вылетать в 9.25 по местному времени, прилетать в Новый Уренгой в 10.30 также по местному времени. В полете пассажиры проведут почти три часа.

Маршрут откроется благодаря участию в программе федерального субсидирования авиаперевозок между регионами.

Отметим, самолеты авиакомпании уже летают из Томска в Сургут и Красноярск.

В прошлом, 2020 году, в Новый Уренгой из Томска маршруты в Новый Уренгой выполняла авиакомпания «ИрАэро».