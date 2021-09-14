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  3. Из Томска появится прямой субсидируемый рейс в Новый Уренгой
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Из Томска появится прямой субсидируемый рейс в Новый Уренгой

ТВ2 ТВ2

С 28 сентября авиакомпания «Красавиа» будет выполнять рейс маршрута Томск — Новый Уренгой дважды в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты будут вылетать из Томска по вторникам и субботам. Компания использует 46-местное воздушное судно ATR-42. Как указано в расписании томского аэропорта, из Томска самолет будет вылетать в 9.25 по местному времени, прилетать в Новый Уренгой в 10.30 также по местному времени. В полете пассажиры проведут почти три часа.

Маршрут откроется благодаря участию в программе федерального субсидирования авиаперевозок между регионами.

Отметим, самолеты авиакомпании уже летают из Томска в Сургут и Красноярск.

В прошлом, 2020 году, в Новый Уренгой из Томска маршруты в Новый Уренгой выполняла авиакомпания «ИрАэро».

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