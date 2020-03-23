Из Томска начнут летать прямые рейсы в Кызыл

Самолеты по маршруту Томск – Кызыл – Томск будут летать два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Вылет из Томска назначили на 10:45 местного времени по понедельникам и в 11:45 по четвергам. Обратный вылет в 13:50 и 14:50 из аэропорта Кызыла в те же дни.

Летать по маршруту будет турбовинтовое воздушное судно ATR 42-500 вместимостью 46 кресел для пассажиров. Длительность полета в одну сторону – 2 часа 15 минут.





«Прямое авиасообщение между Томском и Кызылом позволит жителям сибирских регионов летать чаще, с комфортом, с существенной экономией проведенного в дороге времени и по доступным тарифам, поскольку новый рейс является субсидированным в рамках постановления Правительства РФ № 1242 от 25 декабря 2013 года «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети», – говорится в сообщении.





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