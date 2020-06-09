Из сквера железнодорожников на Томске-I уберут коня
Из сквера железнодорожников на Томске-1 уберут скульптуру коня, которого томичи прозвали бегемотом. Такое решение принял заместитель начальника дороги по Кузбасскому территориальному управлению Евгений Шапуленко. Об этом ТВ2 рассказал заместитель начальника Кемеровской дистанции гражданских сооружений Руслан Степанов.
По словам Степанова, скульптура коня будет демонтирована до конца июня из-за жалоб горожан. «Люди жаловались, что конь некрасивый, в соцсетях было очень много негатива, называли его бегемотом. Поэтому мы решили его демонтировать».
В 2018 году у вокзала Томск-I, к 120-летию Томского железнодорожного узла и Дню железнодорожника, был разбит сквер, в котором установлена скульптура вздыбленного коня. Трудно сказать, чем руководствовались авторы проекта, но скульптура не выдерживает никакой критики. Ни с эстетической точки зрения, ни с функциональной. Среди томичей данное произведение получило название «Бегемот». Без преувеличения можно сказать, что эта скульптура уродует железнодорожные ворота города. Мы уверены, что такая значимая в национальном масштабе компания, как ОАО «Российские железные дороги», не должна ассоциироваться с таким убожеством, как этот, с позволения сказать, сквер, — писали горожане в одном из обращений к руководству города и РЖД.
Будет ли что-то установлено вместо коня в филиале Западно-сибирской железной дороги еще не решили.
Кроме того, представитель ЗСЖД сообщил ТВ2, что после жалоб на плачевное состояние сквера, железнодорожники скосили на своей территории траву и убрали засохшие деревья. Новые обещают высадить этой осенью.
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