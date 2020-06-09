Из сквера железнодорожников на Томске-I уберут коня

В 2018 году у вокзала Томск-I, к 120-летию Томского железнодорожного узла и Дню железнодорожника, был разбит сквер, в котором установлена скульптура вздыбленного коня. Трудно сказать, чем руководствовались авторы проекта, но скульптура не выдерживает никакой критики. Ни с эстетической точки зрения, ни с функциональной. Среди томичей данное произведение получило название «Бегемот». Без преувеличения можно сказать, что эта скульптура уродует железнодорожные ворота города. Мы уверены, что такая значимая в национальном масштабе компания, как ОАО «Российские железные дороги», не должна ассоциироваться с таким убожеством, как этот, с позволения сказать, сквер, — писали горожане в одном из обращений к руководству города и РЖД.