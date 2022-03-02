Почти 600 горняков подняли из шахты «Распадская» в Кузбассе из-за остановки вентилятора

Смену горняков шахты «Распадская» в Кемеровской области подняли на поверхность после остановки вспомогательного вентилятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

«На «Распадской» произошла остановка вспомогательного вентилятора. Уровень метана в норме. На поверхность подняты 592 горняка», — цитирует ТАСС своего собеседника. В ГУ МЧС по Кемеровской области уточнили, что шахтеры поднялись на поверхность самостоятельно.

В пресс-службе компании-владельца шахты рассказали, что в надшахтном здании шахты произошло задымление. По информации ТАСС, задымление произошло после короткого замыкания, на место вызвали пожарных, которые ликвидировали очаг возгорания.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. В вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 метров. В это время под землей находились 285 человек. На поверхность удалось выйти более 200 сотрудникам. Один из горноспасателей, которого считали погибшим, смог выбраться из шахты 26 ноября. В результате взрыва погибли 57 человек.

После взрыва на «Листвяжной» Генпрокуратура выявила в шахте нарушения техники безопасности: работники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, также стало известно о случаях сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. Также на шахте были неисправные источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала.

На самой «Распадской» в 2010 году произошло два взрыва метана. Погиб 91 человек, еще около 100 пострадали. Тела 11 погибших так и не нашли. Полностью восстановить добычу угля на шахте удалось только четыре года спустя.