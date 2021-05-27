Из отчета губернатора: «ОПЕК+ подкузьмил Томской области больше, чем коронавирус»

Выступая в Законодательной Думе Томской области с отчетом о деятельности исполнительной власти губернатор Сергей Жвачкин сообщил, чтопо такому показателю, как валовый региональный продукт на душу населения наш регион занимает третье место в Сибири и 23-е в целом по стране.
«Основная доля в экономике приходится на промышленность – более 40%. При этом в последние годы структура промышленности уверенно меняется в сторону несырьевого производства. Обрабатывающие производства с 2015 года выросли в 1,5 раза. Доля «обработки» уже занимает более половины промышленного производства области. И по темпам развития обрабатывающих производств Томская область сегодня на третьем месте в Сибири и на 12-м в России. Если бы не сокращение нефтедобычи более чем на треть из-за сделки ОПЕК+, мы бы занимали лидирующие позиции по индексу промышленного производства в стране»,– отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Отвечая на вопросы депутатов, губернатор пояснил, что выполняя требования ОПЕК+(организация стран экспортеров нефти), Роснефть закрыла часть нефтяных скважин на севере Томской области. В 2020 году в Томской области объем добычи нефти и газа упал на 20% — до 78,5% к уровню 2019 года.
В то же время губернатор обратил внимание депутатов, что даже в этих условиях в декабре крупные нефтегазовые компании нарастили производственные показатели в регионе.
«Выход из кризиса мы видим в новых территориях и новых технологиях добычи нефти и газа. Напомню, мы в Томской области одними из первых в стране начали стимулировать добычу трудноизвлекаемых углеводородов. Мы с вами приняли закон о льготных налоговых ставках компаниям, инвестирующим в технологии разработки ТРИЗ. С компанией «Газпром нефть» и томской наукой последовательно реализуем проект «Палеозой», – сказал Сергей Жвачкин.