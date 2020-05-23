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23 мая,
2020
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Новости

Из обсерваторов в Томской области выписались 60 вахтовиков

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

60 томских вахтовиков, которые в начале мая вернулись из Якутии, были выписаны из обсерваторов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Номер вахтовиков в санатории «Зеленый мыс»
Номер вахтовиков в санатории «Зеленый мыс»

«Выписаны вахтовики, у кого окончен двухнедельный карантин, при этом на протяжении всего периода у них не были выявлены контакты с COVID-положительными пациентами, а повторные смывы подтвердили отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией», — уточнил замгубернатора по социальной политике Иван Деев. 


Вахтовики, у которых выявлен COVID-19, будут выписаны при двукратном отрицательном анализе на коронавирус.


«Контрольные смывы будем делать как можно чаще, чтобы сократить срок пребывания людей в обсерваторе», — сказал Иван Деев. 


Ранее сообщалось, что в обсерваторе в Томске скончались двое вахтовиков. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас прокуратура Томского района проверяет условия размещения и пребывания граждан в обсерваторе, расположенном в санатории «Зеленый мыс».


В начале мая двумя самолетами в Томскую область прибыли около двухсот вахтовиков с Чаяндинского месторождения Якутии. Они были размещены в обсерваторы.  У 62 вахтовиков был подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.


Как сообщает оперштаб, при прибытии у всех вахтовиков были документы с отрицательными результатами анализов на СOVID-19 и пометкой «клинически здоров». Впрочем, у каждого были взяты повторные анализы на коронавирус, которые подтвердили инфекцию у 62 человек (сначала коронавирус был обнаружен у 59 вахтовиков, затем еще у троих). 


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