Из обсерваторов в Томской области выписались 60 вахтовиков

60 томских вахтовиков, которые в начале мая вернулись из Якутии, были выписаны из обсерваторов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Выписаны вахтовики, у кого окончен двухнедельный карантин, при этом на протяжении всего периода у них не были выявлены контакты с COVID-положительными пациентами, а повторные смывы подтвердили отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией», — уточнил замгубернатора по социальной политике Иван Деев.





Вахтовики, у которых выявлен COVID-19, будут выписаны при двукратном отрицательном анализе на коронавирус.





«Контрольные смывы будем делать как можно чаще, чтобы сократить срок пребывания людей в обсерваторе», — сказал Иван Деев.





Ранее сообщалось, что в обсерваторе в Томске скончались двое вахтовиков. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас прокуратура Томского района проверяет условия размещения и пребывания граждан в обсерваторе, расположенном в санатории «Зеленый мыс».





В начале мая двумя самолетами в Томскую область прибыли около двухсот вахтовиков с Чаяндинского месторождения Якутии. Они были размещены в обсерваторы. У 62 вахтовиков был подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.





Как сообщает оперштаб, при прибытии у всех вахтовиков были документы с отрицательными результатами анализов на СOVID-19 и пометкой «клинически здоров». Впрочем, у каждого были взяты повторные анализы на коронавирус, которые подтвердили инфекцию у 62 человек (сначала коронавирус был обнаружен у 59 вахтовиков, затем еще у троих).





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