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21 августа,
2020
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Из Новосибирска разрешили летать за рубеж

ТВ2
ТВ2
55 минут назад

Росавиация расширила список городов, откуда можно будет вылетать за границу, и внесла в него Новосибирск, сообщается на сайте ведомства.

Из Новосибирска разрешили летать за рубеж
Фото: gazeta911.ru

Международное авиасообщение также открыли из аэропортов Калининграда и Казани с 20 августа.


Как пишет Тайга.инфо, из новосибирского аэропорта Толмачево сегодня, 21 августа, уже улетел рейс в Турцию. 


«21 августа авиакомпания AZUR air выполнила первый после возобновления международного авиасообщения прямой рейс из Новосибирска в Турцию. Рейсом ZF 5495 из аэропорта Толмачево в Анталью вылетели 172 пассажира, — цитирует пресс-службу аэропорта издание.


По данным аэропорта, сделать тесты пребывающим пассажирам из-за границы на COVID-19 можно в аэропорту. Тестирование проводится только при отсутствии симптомов острой респираторной инфекции, при нормальной температуре тела, отсутствии кашля, насморка, болей в горле и мышцах.


Ранее Росавиация не включала Новосибирск в список городов для вылета за границу. В нем были лишь Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Из аэропортов этих городов разрешено было летать в Лондон и Стамбул. 10 августа программа международных полетов расширилась и полеты возобновились в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. Также ранее говорилось о планах разрешить летать за рубеж из Владивостока и Екатеринбурга, чтобы в каждом макрорегионе был один крупный хаб для жителей близлежащих населенных пунктов и регионов.


Отметим, дата предполагаемого полного открытия границ пока неизвестна. Ранее сообщалось, что запрет на международные перелеты продлен до 31 июля включительно. До этого распоряжения Росавиация предполагала возобновить их с 15 июля.  

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