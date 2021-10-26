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Из Новосибирска появятся прямые рейсы на Пхукет

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Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы в Тайланд из Новосибирска.

Полеты из Толмачево стартуют 13 ноября, рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам. Самолет вылетит из Новосибирска в 12.40, приземлится в Пхукете в 20.40. По данным сайта авиакомпании, стоимость билета в одну сторону на первый рейс начинается от 38,5 тысяч рублей.

Обратно также можно будет вернуться по субботам. Вылет из Тайланда в 21.40, прилет в 5.50.

Отметим, чтобы попасть на рейс пассажиры должны иметь на руках сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета, а также медстраховку. Посмотреть подробные правила въезда в другие страны можно на сайте авиакомпании.

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