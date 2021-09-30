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Из Красноярских магазинов исчезает «Доширак» из-за остановки завода-производителя

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С полок красноярских магазинов начала исчезать лапша быстрого приготовления «Доширак». Как рассказал порталу NGS24.RU курьер федеральной продуктовой сети, завод приостановил производство.

«Завод «Доширак» приостановил производство. В павильонах уже его не найти. Сама работаю курьером, у нас эти заказы висят, изо дня в день переходят. «Енисейский рынок» пытается закупиться, например. Почти две тонны висит в заказах. И неизвестно, когда он появится в наличии. Дефицит уже есть», — рассказала собеседница портала.

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Красноярские сети ритейлеров подтвердили эту информацию порталу.

«Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года», — сказал руководитель коммуникационного центра местной компании «Командор» Дмитрий Болотов.

Представительство завода в Рязани не ответило на звонки журналистов. В Сети есть информация о том, что завод закрылся по техническим причинам. В письмах руководство филиала предприятия извиняется перед клиентами и заверяет, что перебои с поставками завершатся в конце сентября 2021 года.

В феврале 2021 года ТАСС сообщал, что компания «Доширак Рус» собирается инвестировать 1, 5 млрд рублей в завод в Рязани, провести там реконструкцию и запустить дополнительную линию производства лапши.

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