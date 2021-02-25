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25 февраля,
2021
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Новости

Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Арестованному мэру Ивану Кляйну провели операцию в НИИ онкологии. Об этом ТВ2 рассказала адвокат Марина Вихлянцева.

Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии

«Поступила информация от врачей, что да, Ивана Кляйна прооперировали. Человек жив. Подробности операции чуть позже», — рассказала Марина Вихлянцева.

Позже Марина Вихлянцева добавила, что, по словам врачей, операция прошла успешно. Ивану Кляйну провели полостную операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике. Он переведён в реанимационное отделение.

Напомним, что ранее адвокаты подавали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. Жаловались на то, что мэра не отпускают на обследование и операцию. Томские медики вступились за Ивана Кляйна и даже подписали письмо с требованием срочно оказать медицинскую помощь. Также в жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период. Защита рассказывала, что Иван Кляйн в день знакомится с одним томом уголовного дела, изучая каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите.


Добавим, что Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. 18 января на мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело по статье 289 УК РФ  «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

1 февраля Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносили уже несколько раз, из-за чего состояние Ивана Кляйна ухудшилось, были случаи, когда он не вставал с постели и с трудом ухаживал за собой.

1 февраля СКР, сразу после апелляционного суда, объявил о завершении следствия по делу. После того как Иван Кляйн ознакомится с материалами дела, их должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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