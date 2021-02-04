Ивана Кляйна госпитализировали в томский НИИ онкологии

Временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна госпитализировали в НИИ Онкологии на улице Савиных, сообщила ТВ2 адвокат Лариса Шейфер.





По ее словам, о госпитализации она узнала сегодня от сотрудников Следственного комитета.





«Мне тоже сегодня пришла информация от следствия, что его сегодня после наших неоднократных ходатайств направили на госпитализацию, но следственные действия при этом с ним продолжают выполняться. Завтра я буду все знать точнее от него», — сообщила она.





Добавим, по информации собственного источника ТВ2, Иван Кляйн находится в клинике НИИ Онкологии на улице Савиных, его охраняют пять человек.





Ранее сотрудники томской Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что Ивана Кляйна готовят к госпитализации. При этом адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносят уже несколько раз, а состояние Ивана Кляйна ухудшается, он с трудом ухаживает за собой.





«Я не могу сказать, в связи с чем переносится операция. У меня лишь есть предположения, что все это выглядит как пытка. Человеку показана операция. С 26 января его ждут на тяжелую полостную операцию. Но в настоящее время ничего не происходит. Медики нашему подзащитному Ивану Григорьевичу говорили, что его должны были сегодня утром отправить на госпитализацию. И снова этого не произошло. Кроме как бесчеловечным, отношением лиц, которые смогут повлиять на эту ситуацию, я не могу никак назвать», - говорила адвокат.





3 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором Иван Кляйн курит у здания регионального следственного управления СК, человек за кадром констатировал, что мэр отлично себя чувствует. Адвокаты подтвердили, что действительно сегодня утром мэра привезли в Следственный комитет для ознакомления с материалами дела. «При этом, если раньше Кляйну разрешали курить в туалете, то сегодня что-то пошло не так, — пишут адвокаты. — Курить в здании Следственного комитета запретили, и его вывели на улицу без наручников. А сразу после перекура видео уже попало в Сеть». Защитники Ивана Кляйна предположили, что сотрудники СК специально сняли это видео, чтобы подготовить общественное мнение к тому, чтобы и дальше откладывать хирургическое лечение.





Напомним, вчера, 1 февраля, Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что мэр «превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой». И что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Ранее адвокаты Ивана Кляйна также заявляли, что специалистов по профилю заболевания Ивана Кляйна в СИЗО-1 нет, как и нет условий для необходимого обследования.





Но суд все равно не поддержал апелляцию.









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Что происходило у здания Кировского суда, в котором выбирают меру пресечения Ивану Кляйну. Фото

Кто подставил мэра Кляйна. Версия

Истребление мэров

Салюты, сугробы, дом за рубль: чем запомнился Иван Кляйн на посту мэра Томска

Облсуд: Иван Кляйн встретит Новый год в СИЗО

В Томске посмотрели «Тайну подушки мэра Кляйна». Мнения​









ПОДДЕРЖИ ТВ2!