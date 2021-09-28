Иван Ларионов: в 2022 году фестиваль Street Vision пройдет в последний раз

В июне 2022 года Street Vision пройдет в последний раз. Об этом заявил основатель и руководитель фестиваля Иван Ларионов в видеоролике, который опубликовал на странице Street Vision в социальной сети ВКонтакте.
«В следующем году нам 10 лет. Круглая дата, обновленный формат. Но самое главное, что я хочу сказать вам сегодня — это будет последний Street Vision. Мы не продавали бренд, нас никто не запретил, слава богу я никуда не переезжаю. Просто пора заканчивать эту историю и начинать новую», — сказал он.
Ларионов отметил, что последний фестиваль пройдет в июне 2022 года на большом заводе в Томске, продлится три дня и завершится прощальной вечеринкой.
Напомним, Street Vision впервые прошел в Томске в 2012 году. Фестиваль проходит на промплощадках и посвящен молодежному искусству и новой городской культуре — граффити, стрит-арт, музыка, фотография, живопись, дизайн и инсталляция.