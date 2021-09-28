Иван Ларионов: в 2022 году фестиваль Street Vision пройдет в последний раз

«В следующем году нам 10 лет. Круглая дата, обновленный формат. Но самое главное, что я хочу сказать вам сегодня — это будет последний Street Vision. Мы не продавали бренд, нас никто не запретил, слава богу я никуда не переезжаю. Просто пора заканчивать эту историю и начинать новую», — сказал он.