Иван Кляйн вручил своей супруге Галине награду «Меценат Томска»
Мэр Иван Кляйн наградил свою супругу Галину Кляйн званием «Меценат Томска», сообщает пресс-служба администрации города. Галина Кляйн — генеральный директор ОАО «Томское пиво» с 2013 года.
По итогам 2019 года за поддержку социальных инициатив и участие в благоустройстве общественных пространств отметили руководителей 18 томских компаний.
Так, почетную грамоту мэра вручили директору «Томской строительной компании» Владимиру Оккелю, управляющему отделением томского «Сбербанка» Алексею Зарубину, главе ООО «Антонов двор» Виктору Антонову и другим. Звание «Меценат года» III степени присвоили гендиректору «Газпромнефть-Восток» Константину Карабаджаку, директору «Карьероуправления» Екатерине Собканюк, председателю наблюдательного совета «Томскводоканала» Кириллу Новожилову и другим.
Звания «Меценат города Томска» по итогам 2019 года получили двое: гендиректор «Томского пива» Галина Кляйн и глава «Востокгазпрома» Виталий Кутепов.
Я уверен, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят и радеют за наш город, — сказал при награждении Иван Кляйн. — Потому что любовь в моем понимании – это не слова и обещания, а реальные дела. А каждый из вас может с гордостью сказать, что он лично сделал для Томска и томичей.
Напомним, Галина Кляйн возглавила завод «Томское пиво» в октябре 2013 года, после перехода Ивана Кляйна на работу в мэрию. Ранее Галина Кляйн занималась на «Томском пиве» кадровой работой и формированием корпоративной культуры. В 2016 году Галину Кляйн наградили почетным знаком за заслуги перед Томском в связи со 140-летием компании.
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