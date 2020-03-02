Иван Кляйн вручил своей супруге Галине награду «Меценат Томска»

Я уверен, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят и радеют за наш город, — сказал при награждении Иван Кляйн. — Потому что любовь в моем понимании – это не слова и обещания, а реальные дела. А каждый из вас может с гордостью сказать, что он лично сделал для Томска и томичей.