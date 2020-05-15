Добрые новости
15 мая,
2020
1
фото
Новости

Иван Кляйн рассказал, когда в Томске появятся единые транспортные карты

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Администрация Томска планирует внедрить единые транспортные карты в 2020 году. Мэр города Иван Кляйн рассказал, что эта система могла появиться и раньше, но между внедрением безналичного расчета в транспорте и появлением единых карт власти выбрали безнал.

Иван Кляйн рассказал, когда в Томске появятся единые транспортные карты

Депутат гордумы Константин Беляков отметил, что еще 10 лет назад технологические компании Томска создали выверенную структуру базы данных, которую можно использовать при внедрении транспортных карт. 


«Сегодня это одна из самых правильных выверенных баз данных, которая может служить регистром населения. 5 лет назад томичи создали транспортную карту для Лондона, которая учитывает вход, выход и динамично отслеживает пассажиров», — подчеркнул Константин Беляков и поинтересовался, почему власти не учитывают этот опыт. 


«Почему мы не наших используем специалистов? Да, у нас много IT-компаний. Но мы публичная структура и обязаны выходить на торги. И здесь ценовые показатели — не в пользу томичей. Вот почему мы не можем взять разработки и внедрить. На аукционе побеждает тот, у кого дешевле», — прокомментировал Иван Кляйн.


По словам мэра, сейчас система дорабатывается, но завершить работы без содействия областных властей будет сложно, так как по городу ездит часть межмуниципальных маршрутов. По прогнозам властей, появиться единые карты для проезда в общественном транспорте могут уже в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Мэрия Томска прорабатывает вопрос бесплатных пересадок

Иван Кляйн: С переходом на новую маршрутную сеть пересадок станет меньше

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.