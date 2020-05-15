Иван Кляйн рассказал, когда в Томске появятся единые транспортные карты

Администрация Томска планирует внедрить единые транспортные карты в 2020 году. Мэр города Иван Кляйн рассказал, что эта система могла появиться и раньше, но между внедрением безналичного расчета в транспорте и появлением единых карт власти выбрали безнал.

Депутат гордумы Константин Беляков отметил, что еще 10 лет назад технологические компании Томска создали выверенную структуру базы данных, которую можно использовать при внедрении транспортных карт.





«Сегодня это одна из самых правильных выверенных баз данных, которая может служить регистром населения. 5 лет назад томичи создали транспортную карту для Лондона, которая учитывает вход, выход и динамично отслеживает пассажиров», — подчеркнул Константин Беляков и поинтересовался, почему власти не учитывают этот опыт.





«Почему мы не наших используем специалистов? Да, у нас много IT-компаний. Но мы публичная структура и обязаны выходить на торги. И здесь ценовые показатели — не в пользу томичей. Вот почему мы не можем взять разработки и внедрить. На аукционе побеждает тот, у кого дешевле», — прокомментировал Иван Кляйн.





По словам мэра, сейчас система дорабатывается, но завершить работы без содействия областных властей будет сложно, так как по городу ездит часть межмуниципальных маршрутов. По прогнозам властей, появиться единые карты для проезда в общественном транспорте могут уже в 2020 году.