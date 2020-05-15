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15 мая,
2020
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Иван Кляйн потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев на ул. Усова

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Департамент дорожной деятельности и благоустройства направил в адрес объединения «Живая лаборатория» и Центра компетенции по развитию городской среды Томской области обращение, в соответствии с которым верхний ярус зеленого каркаса пешеходной зоны на участке ул. Усова должен быть увеличен за счет посадок крупномерных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.


Ранее в рамках проекта благоустройства улицы Усова предполагалось сохранить 116 деревьев, снести 331 дерево и посадить 275 деревьев и 550 кустарников.


Сейчас мэрия сообщает, что в рамках проектирования было решено сохранить 78 существующих тополей, а снести 162 дерева.

«В соответствии с утвержденным проектом на ул. Усова в районе МКЦ ТПУ будет увеличено разнообразие видов зеленых насаждений, при этом сохранится требование мэра Томска о проведении компенсационного озеленения в соотношении 1 к 3. Это значит, что взамен одного снесенного дерева нужно высадить три», — говорится в сообщении мэрии.

Иван Кляйн потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев на ул. Усова

 Мэрия напоминает, что в 2019 году на ул. Усова в районе пересечения с ул. Белинского был создан сквер, ставший символом многонационального студенчества Томска. В прошлом сезоне здесь высадили почти 2500 деревьев и кустарников, взамен снесенных 55.

Сквер на Усова-Белинского до благоустройства

Иван Кляйн потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев на ул. Усова
Фото: администрация Томска

Сквер на Усова-Белинского после благоустройства

Иван Кляйн потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев на ул. Усова
Иван Кляйн потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев на ул. Усова
Иван Кляйн потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев на ул. Усова
Фото: Центр развития городской среды Томской области

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