Иван Кляйн потребовал увеличить количество высаживаемых деревьев на ул. Усова

Департамент дорожной деятельности и благоустройства направил в адрес объединения «Живая лаборатория» и Центра компетенции по развитию городской среды Томской области обращение, в соответствии с которым верхний ярус зеленого каркаса пешеходной зоны на участке ул. Усова должен быть увеличен за счет посадок крупномерных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.





Ранее в рамках проекта благоустройства улицы Усова предполагалось сохранить 116 деревьев, снести 331 дерево и посадить 275 деревьев и 550 кустарников.



Сейчас мэрия сообщает, что в рамках проектирования было решено сохранить 78 существующих тополей, а снести 162 дерева.



«В соответствии с утвержденным проектом на ул. Усова в районе МКЦ ТПУ будет увеличено разнообразие видов зеленых насаждений, при этом сохранится требование мэра Томска о проведении компенсационного озеленения в соотношении 1 к 3. Это значит, что взамен одного снесенного дерева нужно высадить три», — говорится в сообщении мэрии.