Иван Кляйн написал из СИЗО письмо дочерям

Мэр Томска Иван Кляйн, временно отстраненный от должности и заключенный под стражу на два месяца, написал из следственного изолятора письмо. Цитаты из него с согласия дочерей опубликованы в сети Инстаграм «За Кляйна». Напомним, что у Ивана Кляйна три взрослые дочери — Мария, Наталия и Светлана.

Девочки, привет! Чертовски хочется вас всех обнять! Берегите мамулю! Корю себя за то, что она страдает из-за меня. Ведь говорила, не ходи!! (видимо, речь идет о втором сроке на посту мэра). Но теперь уже ничего не изменить! Спасибо за слова поддержки от томичей. Хоть я и сильный, но читаю это и слёзы сами текут. Ради такой поддержки народа, стоило работать мэром!!!

В письме Иван Кляйн сообщает, что потихоньку привыкает к новой обстановке, но отмечает, что «к такому привыкнуть невозможно». Также сообщает, что лекарства с 23 ноября ему стали давать регулярно, а не так как в прошлую неделю. Градоначальник надеется, что все будет хорошо, если и дальше его люди будут поддерживать, как сейчас, и просит дочерей беречь маму, Галину Кляйн, от сплетен и просмотра сюжетов о нем по центральному телевидению.

Напомним, следствие обвиняет Ивана Кляйна в том, что он в 2016 году, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах и интересах «Томского пива», дал «заведомо незаконное указание» своей подчиненной, начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска Анне Подгорной, которую в прошлом году приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы условно за незаконное выделение земельного участка своей матери, внести «недостоверные сведения» о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта по адресу ул. Мокрушина, 9, принадлежащего ОАО «Томское пиво».





По версии следствия, Кляйн сделал это, чтобы отказать собственнику земельного участка по ул. Мокрушина, 11/1 Аминову в переводе его земли из «зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности» в «зону общественно-жилого назначения» и не дать построить жилые дома.





Адвокаты Ивана Кляна считают, что «дело шито белыми нитками», данное уголовное дело сфабрикованным, и подчеркивают, что Иван Кляйн невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Иван Кляйн не признает свою вину.