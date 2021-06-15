Иван Деев ушел с поста заместителя по социальной политике Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил своим новым заместителем по социальной политике Алену Левко, ранее работавшую главным врачом клиник Сибирского государственного медицинского университета. Занимавший должность заместителя главы региона по соцполитике Иван Деев оставил пост в связи с переходом на другую работу.

«Как когда-то в советские времена, столица забирает из регионов лучших, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. — Иван Анатольевич теперь сможет больше времени уделять научно-исследовательской и педагогической работе, к которой он все эти годы так стремился. Однако рассчитываю, что связей с родной Томской областью он не потеряет и будет в Москве нашим агентом».

«Алена Николаевна имеет 13-летний опыт организации здравоохранения, в том числе такой уникальный, как организация респираторного госпиталя в СибГМУ, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Знаю ее как сверхответственного, энергичного и очень неравнодушного человека. Эти качества безусловно пригодятся ей в новой непростой работе. Уверен, все мы поможем ей максимально быстро адаптироваться на государственной службе».





Cреди задач, которые глава региона поставил новому заместителю – реализация всех национальных проектов в социальной сфере, восстановление занятости населения до пандемийного уровня, повышение качества медицинских и социальных услуг.





Алена Левко родилась в городе Колпашево Томской области. В 2002-м окончила СибГМУ по специальности «педиатрия». После окончания интернатуры в 2004 году работала врачом-педиатром в медсанчасти №2 Томска. С 2005-го работала врачом-педиатром, а затем врачом-офтальмологом в Колпашевской центральной районной больнице, с 2008-го по 2010-й – заместителем главного врача Колпашевской ЦРБ. В 2010-м заочно окончила ТГУ по специальности «государственное и муниципальное управление», прошла профессиональную переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2010 по 2014-й год возглавляла информационно-аналитический отдел департамента здравоохранения Томской области и областной центр медицинской и фармацевтической информации. В 2014-2016-м – советник ректора СибГМУ. В июне 2016-го назначена на должность главного врача университетских клиник.

