Добрые новости
01 мая,
2020
Новости

Иван Деев: среди зараженных COVID-19 в Томской области менее 10% медиков

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Доля медработников, у которых подтвердился диагноз COVID-19, составляет менее 10%, сообщил в ответ на вопросы журналистов в четверг замгубернатора Иван Деев.


«На текущий момент ситуаций, когда медицинские работники стали источником инфекции, у нас не зафиксировано. Большая их часть – это люди, которые имеют медицинское образование, работают в медорганизации, но не контактируют с пациентами. Это даже не лечебные структуры. Не у всех профессиональная деятельность связана с пациентами. Из 89 заболевших – менее 10% (медработников)», – сообщил Деев.


По информации издания «Московский комсомолец», первый умерший от  COVID-19 в Томской области пациент — это врач-рентгенолог, который работал в Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре. При этом заместитель губернатора Иван Деев отмечает, что пациент последнее время не работал, но входил в группу риска по возрасту. 


В Томской области на 30 апреля зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 10% — это как минимум 8 человек. Где работают или работали эти люди, с кем они общались пока неизвестно. Но ни в одном из медицинских заведений города на сегодняшний день не объявлен карантин и они работают в обычном режиме.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.