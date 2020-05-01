Иван Деев: среди зараженных COVID-19 в Томской области менее 10% медиков

Доля медработников, у которых подтвердился диагноз COVID-19, составляет менее 10%, сообщил в ответ на вопросы журналистов в четверг замгубернатора Иван Деев.





«На текущий момент ситуаций, когда медицинские работники стали источником инфекции, у нас не зафиксировано. Большая их часть – это люди, которые имеют медицинское образование, работают в медорганизации, но не контактируют с пациентами. Это даже не лечебные структуры. Не у всех профессиональная деятельность связана с пациентами. Из 89 заболевших – менее 10% (медработников)», – сообщил Деев.







По информации издания «Московский комсомолец», первый умерший от COVID-19 в Томской области пациент — это врач-рентгенолог, который работал в Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре. При этом заместитель губернатора Иван Деев отмечает, что пациент последнее время не работал, но входил в группу риска по возрасту.







В Томской области на 30 апреля зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 10% — это как минимум 8 человек. Где работают или работали эти люди, с кем они общались пока неизвестно. Но ни в одном из медицинских заведений города на сегодняшний день не объявлен карантин и они работают в обычном режиме.

