Добрые новости
20 ноября,
2020
Новости

Иван Деев рассказал, когда в Южных Воротах появится поликлиника

ТВ2
ТВ2
18 часов назад

Реализация программы по модернизации первичного звена здравоохранения начнется в 2021 году. В рамках программы в Томской области будут построены новые и отремонтированы старые учреждения.


«Не только Южные Ворота нуждаются в строительстве дополнительных медицинских учреждений. 

Я хочу сказать, что этот вопрос включен в программу развития первичного звена здравоохранения, которая стартует с 2021 года. Там, кстати, предполагается и ремонт амбулаторных учреждений, в том числе первой поликлиники. Там же предусмотрено и возведение новых объектов», — сказал замгубернатора Иван Деев во время прямого эфира, организованного телеграм-каналом «Милый Томск».


Деев уточнил, что участие в программе предполагает областное софинансирование. В рамках первого этапа регион получит из федерального бюджета 700 млн рублей.


«Есть жилые районы, которые имеют плотную застройку, и там построить поликлинику нельзя. Но при этом там можно сделать общую врачебную практику», — добавил Деев.

В ноябре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения. По ее мнению, во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».


Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал медицинские учреждения: «Тема не решалась годами. [Необходима] модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать ужасном, состоянии».

Спустя месяц Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, запустил программу модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках программы власти региона планируют строительство 15 больниц и ремонт больше 200 объектов здравоохранения.

На реализацию программы по России планируется выделить дополнительно 150 миллиардов рублей в течение следующих трех лет.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.