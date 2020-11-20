Иван Деев рассказал, когда в Южных Воротах появится поликлиника

Реализация программы по модернизации первичного звена здравоохранения начнется в 2021 году. В рамках программы в Томской области будут построены новые и отремонтированы старые учреждения.
«Не только Южные Ворота нуждаются в строительстве дополнительных медицинских учреждений.
Я хочу сказать, что этот вопрос включен в программу развития первичного звена здравоохранения, которая стартует с 2021 года. Там, кстати, предполагается и ремонт амбулаторных учреждений, в том числе первой поликлиники. Там же предусмотрено и возведение новых объектов», — сказал замгубернатора Иван Деев во время прямого эфира, организованного телеграм-каналом «Милый Томск».
Деев уточнил, что участие в программе предполагает областное софинансирование. В рамках первого этапа регион получит из федерального бюджета 700 млн рублей.
«Есть жилые районы, которые имеют плотную застройку, и там построить поликлинику нельзя. Но при этом там можно сделать общую врачебную практику», — добавил Деев.
В ноябре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения. По ее мнению, во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».
Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал медицинские учреждения: «Тема не решалась годами. [Необходима] модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать ужасном, состоянии».
Спустя месяц Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, запустил программу модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках программы власти региона планируют строительство 15 больниц и ремонт больше 200 объектов здравоохранения.
На реализацию программы по России планируется выделить дополнительно 150 миллиардов рублей в течение следующих трех лет.