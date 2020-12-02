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02 декабря,
2020
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Иван Деев: до конца года в регион поступит вакцина от коронавируса

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев рассказал, что до конца 2020 года в Томскую область ожидается поставка вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал Область здоровья.

Иван Деев: до конца года в регион поступит вакцина от коронавируса

 «Томская область готова к вакцинации. С федерацией согласованы места, куда вакцина будет централизованно доставляться, а затем распределяться по региону, — сказал Иван Деев. — В ряде районов области будут организованы опорные пункты для хранения вакцины и организации ее дальнейшей транспортировки».


Пункты вакцинации будут работать во всех муниципалитетах региона. Жителей отдаленных населенных пунктов, желающих поставить прививку, будут доставлять до пунктов вакцинации на выделенном транспорте. Вакцинация будет добровольной.


Добавим, что сегодня, 2 декабря, президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса COVID-19. По его словам, вакцинацию необходимо начать «с первых двух групп риска — это врачи и учителя». Путин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой начать процедуру вакцинации населения уже на следующей неделе.

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