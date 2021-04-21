Итальянцы в Томске: Как прошла сессия Веронского евразийского экономического форума

Первая выездная сессия Веронского евразийского экономического форума прошла в Томском политехническом университете, сообщает пресс-служба обладминистрации. Участие в ней приняли замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, посол Италии в России Паскуале Терраччано, председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико, врио ректора ТПУ Андрей Яковлев, представители итальянского бизнеса, томских предприятий, органов власти.

«Доля нашего несырьевого экспорта — более 80 процентов. Мы экспортируем не круглый лес, а продукты глубокой переработки древесины, сложную химическую продукцию, промышленное оборудование, программные продукты, готовую пищевую продукцию и органику», — перечислил Андрей Антонов.

Также он подчеркнул, что вузы Томска имеют насыщенную международную повестку. У всех томских госуниверситетов есть итальянские партнеры: вузы Рима, Флоренции, Милана, Неаполя, Турина, Тренто, Вероны, Палермо и др.

Темой сессии стала пищевая промышленность, АПК и информационные технологии. Открывая форум, Андрей Антонов рассказал, что Томск — это официальная студенческая столица России, настоящий колледж-таун с высокой концентрацией научно-исследовательских институтов».

«Мы готовы развивать сотрудничество с томскими компаниями с сфере нано- и биотехнологий, IT, — прокомментировал Паскуале Терраччано. — С ректором ТПУ мы также обсудили совместную работу над проектами в сфере изучения климата, водородных технологий».





Председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико подчеркнул, что Томская область обладает огромным научным и производственным потенциалом.





«Мы готовы развивать совместно с томичами конкретные инвестпроекты, — сказал он. — Для этого предлагаем сотрудничество с материнским банком Интеза Санпаоло — нашим инновационным центром. При этом на развитие проектов мы можем привлекать финансирование из разных стран».





Антонио Фаллико предложил томским коллегам создать рабочую группу, которая в постоянном режиме будет отслеживать перспективные стартапы и давать им возможности для развития.





Врио ректора ТПУ Андрей Яковлев, в свою очередь, отметил, что томский политех уже не первый год сотрудничает с итальянскими коллегами. «ТПУ плотно работает в вузами Италии — у нас 17 партнеров. Мы готовы продолжать сотрудничество в сфере высоких технологий, малотоннажной химии, цифровизации. Перед нами стоит много вызовов, и мы их принимаем, но для устойчивого развития нужен новый формат взаимодействия – сетевой», — сказал врио ректора.