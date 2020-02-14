«IT-куб» откроется в здании бывшего «Пассажа»

В рамках «Цифровой образовательной среды» национального проекта «Образование» в 2020 году в Томске будет открыт первый центр цифрового образования «IT-куб» в здании ТУСУРа на Ленина,46, где 5 лет назад располагался торговый центр «Пассаж».
Как сообщила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, в этом центр школьники смогут освоить востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными и создавать виртуальную реальность.
«Первый «IT-куб» в Томске откроется не в «Луче», не в «Хобби-центре», а в ТУСУРе — в «Пассаже». Большие окна нашего города должны показывать, как дети готовятся, занимаются робототехникой, как они готовятся к современной жизни. Я считаю, что это правильно — отдавать для детей и современных технологий центральные площадки», — рассказала на пресс-конференции Людмила Огородова.
По данным обладминистрации, в 2021 году «IT-куб» откроется в Асино, а в 2022 году — в Северске.
Напомним, в 2015 году торговый центр «Пассаж» был закрыт. Теперь из-за появления детского учреждения закрывается и джаз-кафе Underground, которое располагается в подвале здания по проспекту Ленина, 46. Продажа алкоголя и детский центр оказались не совместимы. В ТУСУРе же говорят, что основная причина расторжения договора с арендатором подвального помещения — это долги по аренде.
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