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14 февраля,
2020
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Новости

«IT-куб» откроется в здании бывшего «Пассажа»

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

В рамках «Цифровой образовательной среды» национального проекта «Образование» в 2020 году в Томске будет открыт первый центр цифрового образования «IT-куб» в здании ТУСУРа на Ленина,46, где 5 лет назад располагался торговый центр «Пассаж».


Как сообщила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, в этом центр  школьники смогут освоить востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными и создавать виртуальную реальность.

Ленина, 46
Ленина, 46

«Первый «IT-куб» в Томске откроется не в «Луче», не в «Хобби-центре», а в ТУСУРе — в «Пассаже». Большие окна нашего города должны показывать, как дети готовятся, занимаются робототехникой, как они готовятся к современной жизни. Я считаю, что это правильно —  отдавать для детей и  современных технологий центральные площадки», — рассказала на пресс-конференции Людмила Огородова.

По данным обладминистрации, в 2021 году «IT-куб» откроется в Асино, а в 2022 году — в Северске.

Напомним, в 2015 году торговый центр «Пассаж» был закрыт. Теперь из-за появления детского учреждения закрывается и джаз-кафе Underground, которое располагается в подвале здания по проспекту Ленина, 46. Продажа алкоголя и детский центр оказались не совместимы. В ТУСУРе же говорят, что основная причина расторжения договора с арендатором подвального помещения — это долги по аренде.

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