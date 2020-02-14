«IT-куб» откроется в здании бывшего «Пассажа»

В рамках «Цифровой образовательной среды» национального проекта «Образование» в 2020 году в Томске будет открыт первый центр цифрового образования «IT-куб» в здании ТУСУРа на Ленина,46, где 5 лет назад располагался торговый центр «Пассаж».





Как сообщила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, в этом центр школьники смогут освоить востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными и создавать виртуальную реальность.