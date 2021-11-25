IT-компания построит в томском ОЭЗ производственный корпус площадью восемь тысяч квадратов

Сообщается, что АО «ПроКванТ» создано в 2021 году на базе обособленного подразделения АО «ИнфоТеКС». ИнфоТеКС — отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Центральный офис компании находится в Москве, есть представительства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Пензе. В Томске находится опытное и серийное производство программно-аппаратных комплексов (ПАК) компании.

«В 2019 году мы открыли экспериментальное производство в Томске. Сейчас оно загружено на 100 %, именно поэтому мы приняли решение инвестировать в строительство новой опытно-производственной площадки. Этот проект позволит нам не только увеличить объем производства ПАКов, но и выделит мощности для экспериментального производства, необходимого для развития наших продуктов, в том числе квантовых криптографических систем, за которыми будущее, — цитирует областная администрация гендиректора компании «ИнфоТеКС» Андрея Чапчаева. — Томск нами выбран неслучайно. Во-первых, здесь находится большая команда разработки, во-вторых, мы давно и плодотворно сотрудничаем с ТУСУРом. Совместно реализуем программы стажировки для студентов вуза, которые в дальнейшем часто продолжают строить карьеру в нашей компании. Решение кадрового вопроса — насущная проблема для любой ИТ-компании, поэтому мы готовы вкладывать силы и средства для роста и развития молодых специалистов, инвестируя, в том числе, и в создание новых рабочих мест».

Комплекс, который планируют построить, предназначен для опытного и мелкосерийного производства программно-аппаратных комплексов защиты информации, в частности — комплексов квантового распределения ключей. Первые инвестиции направят на строительство самого комплекса и приобретение оборудования.

В администрации Томской области считают, что реализация проекта позволит компании на своей базе разрабатывать и тестировать «железо» для проектов, а это облегчит переход к созданию аппаратных платформ на отечественной элементной базе и сведет к минимуму зависимость от зарубежных поставок. После организации производства в ОЭЗ компания получит налоговые льготы. При этом объем налоговых отчислений компании в бюджеты всех уровней должен составить около 283 млн рублей.

«Сегодня мы работаем с пулом компаний, которые планируют начать строительство, параллельно завершая создание инженерной инфраструктуры. В этом году о планах по строительству объектов на южной площадке ОЭЗ заявили Биолит и ПроКванТ, в работе еще три проекта», — говорит гендиректор управляющей компании ОЭЗ «Томск» Константин Каминский.

Отметим, ОЭЗ «Томск» создана в 2005 году и располагается на двух площадках. Южная площадка находится в Академгородке, вторая — на северной окраине Томска.