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15 февраля,
2020
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Историческую усадьбу Грацианова откроют для бракосочетаний

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томские молодожены вновь смогут зарегистрировать брак в памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова» — Доме приемов Томской области.

Историческую усадьбу Грацианова откроют для бракосочетаний

Усадьба, расположенная на Белинского, 72,  станет дополнительной площадкой для торжеств в «красивые» даты 2020 года. Для того чтобы сыграть свадьбу в памятнике архитектуры, нужно подать заявление о заключении брака на 20 июня, 17 июля, а также 8 августа 2020 года в Доме приемов Томской области, начиная с 26 февраля, на личном приеме во Дворце бракосочетаний города Томска.


Впервые усадьба Грацианова открыла двери для молодоженов 7 июля 2017 года, тогда там зарегистрировали брак 62 пары.


Отмечается, что наиболее популярные летние даты для бракосочетания в наступившем году среди томичей – 20.06.20, 17.07.20 и 08.08.20.


На сегодняшний момент подано уже более 100 заявлений о заключении брака и в ЗАГСах города Томска.


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