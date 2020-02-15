Историческую усадьбу Грацианова откроют для бракосочетаний

Усадьба, расположенная на Белинского, 72, станет дополнительной площадкой для торжеств в «красивые» даты 2020 года. Для того чтобы сыграть свадьбу в памятнике архитектуры, нужно подать заявление о заключении брака на 20 июня, 17 июля, а также 8 августа 2020 года в Доме приемов Томской области, начиная с 26 февраля, на личном приеме во Дворце бракосочетаний города Томска.





Впервые усадьба Грацианова открыла двери для молодоженов 7 июля 2017 года, тогда там зарегистрировали брак 62 пары.





Отмечается, что наиболее популярные летние даты для бракосочетания в наступившем году среди томичей – 20.06.20, 17.07.20 и 08.08.20.





На сегодняшний момент подано уже более 100 заявлений о заключении брака и в ЗАГСах города Томска.





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